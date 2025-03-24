بو عاصي يهاجم بري: بدّك تغيّر المجتمع بقانون انتخاب؟

كتب عضو "الجمهورية القوية" بيار بو عاصي عبر حسابه على منصة "اكس": "زميلنا الرئيس برّي. بدّك تغيّر المجتمع بقانون انتخاب بوقت المجتمع بيغيّر قانون الانتخاب ليصير يمثّلو بافضل شكل، مش العكس. بعدان شو قصّة هالطائفية معك؟ شو قصّة الشيعي ووزير المال الشيعي حصراً وميثاقية توقيعه؟ نوّرنا".

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