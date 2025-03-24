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لبنان

"لبنان القوي" يطرح تعديلات انتخابية واقتصادية جديدة

Lebanon 24
24-03-2025 | 09:23
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أعلن النائب سيزار أبي خليل، برفقة النائبين جورج عطالله ونقولا الصحناوي في مؤتمر صحافي من مجلس النواب ، أن تكتل "لبنان القوي" قدّم اقتراح قانون انتخابي يعتمد على "القانون الأرثوذكسي" مع تعديلات لتحسين التمثيل والإدارة الانتخابية. وأكد أن الحل يكمن في إلغاء الطائفية بشكل شامل وصولًا إلى العلمانية الكاملة، مشددًا على ضرورة مناقشة كل الاقتراحات في اللجان المشتركة.
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كما كشف التكتل عن اقتراح لإنشاء مناطق اقتصادية تكنولوجية بهدف تحفيز الابتكار وزيادة فرص العمل، عبر توفير بنية تحتية متطورة لاستضافة الصناعات التكنولوجية بعيدًا عن الروتين الإداري، ما يعزز مكانة لبنان على الخريطة الاقتصادية العالمية.
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