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لبنان

كلاس: عيد البشارة والتلاقي الروحي بين المسيحية و الإسلام

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:16
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تقدم الوزير السابق الدكتور جورج كلّاس بالتهنئة الى اللبنانيين جميعاً بمناسبة عيد بشارة السيدة مريم العذراء، و اعتبر ان التلاقي  الايماني حول القيم الروحية التي يمثلها هذا العيد ، يجسد معنى الحضارة  الانفتاحية والسلامية  التي يشكل لبنان إحدى مرتكزاتها، و يؤكد على نموذجية الصيغة اللبنانية ودورها في بناء الجسور وتقعيد التوافقات بين الاديان السماوية .
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ونوّه كلاس بإعتماد لبنان الرسمي ادراج  عيد البشارة في قائمة الأعياد الرسمية، ما يرسخ الثقة بالقيم الدينية و يعزز التقارب بين اللبنانيين.
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