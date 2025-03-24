كلاس: عيد البشارة والتلاقي الروحي بين المسيحية و الإسلام

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تقدم الوزير السابق الدكتور جورج كلّاس بالتهنئة الى اللبنانيين جميعاً بمناسبة عيد السيدة مريم العذراء، و اعتبر ان التلاقي الايماني حول القيم الروحية التي يمثلها هذا العيد ، يجسد معنى الحضارة الانفتاحية والسلامية التي يشكل إحدى مرتكزاتها، و يؤكد على نموذجية الصيغة ودورها في بناء الجسور وتقعيد التوافقات بين الاديان السماوية .ونوّه كلاس بإعتماد الرسمي ادراج عيد البشارة في الأعياد ، ما يرسخ الثقة بالقيم الدينية و يعزز التقارب بين اللبنانيين.