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لبنان

سلام ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للخصخصة

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:35
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ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام  عصر اليوم في السرايا اجتماعا للمجلس الأعلى للخصخصة حضره وزراء المالية: ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط، العدل عادل  نصار، العمل محمد حيدر والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
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وجرى البحث في تمكين المجلس من خلال تعيين أمين عام له، ودراسة أولويات المشاريع الموجودة لديه، وأخذ القرارات المناسبة بشأنها، بالإضافة الى إعداد لائحة بالمشاريع الجديدة الملحة القابلة للتنفيذ ضمن نفوذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
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