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لبنان

عبدالله استنكر التعرض للأطباء والعاملين الصحيين في مستشفى حلبا

Lebanon 24
24-03-2025 | 11:37
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 أجرى رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبدالله اتصالاً هاتفياً  بمدير مستشفى حلبا الحكومي الدكتور محمد خضرين، مستنكرا "التعرّض للأطباء والعاملين الصحيين وتهديد حياة المرضى للخطر من قبل بعض الموتورين الخارجين على القانون"، معلناً تضامنه بـ "اسم لجنة الصحة مع الطبيب المعتدى عليه، ومع إدارة المستشفى والعاملين فيها".
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هذا وطالب عبد الله، بـ"إنزال أقصى العقوبات بحق كل من تسوّل له نفسه إنتهاك حرمة المؤسسات الإستشفائية، والاعتداء على العاملين فيها من أطباء ومساعدين".
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