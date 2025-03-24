عبدالله استنكر التعرض للأطباء والعاملين الصحيين في مستشفى حلبا

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أجرى رئيس الصحة النيابية، بلال عبدالله اتصالاً هاتفياً بمدير حلبا الحكومي الدكتور محمد خضرين، مستنكرا "التعرّض للأطباء والعاملين الصحيين وتهديد حياة المرضى للخطر من قبل بعض الموتورين الخارجين على القانون"، معلناً تضامنه بـ "اسم الصحة مع الطبيب المعتدى عليه، ومع إدارة المستشفى والعاملين فيها".هذا وطالب عبد الله، بـ"إنزال أقصى بحق كل من تسوّل له نفسه إنتهاك حرمة المؤسسات الإستشفائية، والاعتداء على العاملين فيها من أطباء ومساعدين".