رجي والصفدي: لتنفيذ اتفاق وقف النار بكامل بنوده

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التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وجاء اللقاء في إطار زيارة وداعية إلى الأردن، حيث ترأس رجي سفارة لمدة ثلاث سنوات.وشكر رجي للصفدي "دعم الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ، وجهوده المتواصلة في حشد موقف دولي لوقف العدوان ، وتثبيت وقف إطلاق النار".واتفق رجي والصفدي على "ضرورة وقف الاعتداءات إلاسرائيلية وتنفيذ وقف إطلاق النار بكامل بنوده"، وشددا على "أهمية تعزيز الثنائية بين والأردن وتعميق التعاون في مختلف المجالات". (الوكالة الوطنية)