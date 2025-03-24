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لبنان

رجي والصفدي: لتنفيذ اتفاق وقف النار بكامل بنوده

Lebanon 24
24-03-2025 | 13:03
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التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وجاء اللقاء في إطار زيارة وداعية إلى الأردن، حيث ترأس رجي سفارة لبنان لمدة ثلاث سنوات.
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وشكر رجي للصفدي "دعم الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني لبنان، وجهوده المتواصلة في حشد موقف دولي لوقف العدوان الإسرائيلي، وتثبيت وقف إطلاق النار".

واتفق رجي والصفدي على "ضرورة وقف الاعتداءات إلاسرائيلية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكامل بنوده"، وشددا على "أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والأردن وتعميق التعاون في مختلف المجالات". (الوكالة الوطنية)
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