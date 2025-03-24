Advertisement

لبنان

وزيرة الشؤون: باريس تسعى إلى تنظيم مؤتمرات لدعم لبنان في الفترة المقبلة

Lebanon 24
24-03-2025 | 14:40
A-
A+

Doc-P-1338016-638784458133814600.png
Doc-P-1338016-638784458133814600.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، السفير الأردني وليد الحديد، وتركز الحديث على "أهمية تفعيل الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية عبر إبرام إتفاقية بين الوزارتين في القريب العاجل".
Advertisement

كما اجتمعت السيد مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو والوفد المرافق، وتركز الحديث على "الإصلاحات المرتقبة من قبل الحكومة ومدى أهميتها".

بدوره، أكد ماغرو أن "فرنسا تقف بجانب لبنان وتسعى إلى تنظيم مؤتمرات لدعمه في الفترة المقبلة، على أن تكون الحماية الاجتماعية من الأولويات البارزة في هذه المؤتمرات".

وفي إطار التهنئة والتعارف، استقبلت سفير باكستان سلمان أطهر، الذي أطلعها على "الدعم الذي قدّمته بلاده للبنان خلال الحرب الأخيرة".

كما أبلغ السبد بـ"مجموعة جديدة من المساعدات العينية التي تنوي باكستان تقديمها إلى الشعب اللبناني، على أن يستمر التنسيق بين السفارة الباكستانية في لبنان والوزارة في هذا الإطار". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السوري: مؤتمر باريس شهد إرادة قوية من المشاركين لدعم المرحلة الانتقالية الجارية
lebanon 24
25/03/2025 00:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إنطلاق مؤتمر باريس الدولي لدعم الانتقال السياسي في سوريا
lebanon 24
25/03/2025 00:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير المصري زار المفتي دريان: الفترة المقبلة مليئة بالعمل
lebanon 24
25/03/2025 00:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تستضيف مؤتمرا أوروبيا بشأن أوكرانيا الإثنين المقبل (العربية)
lebanon 24
25/03/2025 00:58:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:58 | 2025-03-24
17:47 | 2025-03-24
17:44 | 2025-03-24
17:43 | 2025-03-24
17:30 | 2025-03-24
17:21 | 2025-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24