وزيرة الشؤون: باريس تسعى إلى تنظيم مؤتمرات لدعم لبنان في الفترة المقبلة

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استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، السفير الأردني وليد الحديد، وتركز الحديث على "أهمية تفعيل الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن ووزارة الشؤون الاجتماعية عبر إبرام إتفاقية بين الوزارتين في القريب العاجل".كما اجتمعت السيد مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو والوفد المرافق، وتركز الحديث على "الإصلاحات المرتقبة من قبل الحكومة ومدى أهميتها".بدوره، أكد ماغرو أن "فرنسا تقف بجانب وتسعى إلى مؤتمرات لدعمه في الفترة المقبلة، على أن تكون الحماية الاجتماعية من الأولويات البارزة في هذه المؤتمرات".وفي إطار التهنئة والتعارف، استقبلت سفير باكستان سلمان أطهر، الذي أطلعها على "الدعم الذي قدّمته بلاده للبنان خلال الحرب الأخيرة".كما أبلغ السبد بـ"مجموعة جديدة من المساعدات العينية التي تنوي باكستان تقديمها إلى الشعب اللبناني، على أن يستمر التنسيق بين السفارة الباكستانية في والوزارة في هذا الإطار". (الوكالة الوطنية)