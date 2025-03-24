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لبنان

عند حدود لبنان.. هذا ما ستفعله إسرائيل غداً

Lebanon 24
24-03-2025 | 15:34
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بصدد إجراء مناورة ميدانية صباح غد الثلاثاء في منطقة الجليل الغربي والحدود اللبنانية.
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وأوضح أن التدريب العسكري يستمر لعدة ساعات، وأضاف: "سيُلاحظ خلال التدريب حركة طيران في المنطقة، ولا يُخشى وقوع أي حادث أمني".

 
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