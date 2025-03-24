عند حدود لبنان.. هذا ما ستفعله إسرائيل غداً

أعلن الجيش أنه بصدد إجراء مناورة ميدانية صباح غد الثلاثاء في منطقة الجليل والحدود .

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وأوضح أن العسكري يستمر لعدة ساعات، وأضاف: "سيُلاحظ خلال حركة طيران في ، ولا يُخشى وقوع أي حادث أمني".



