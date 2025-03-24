بالفيديو.. إسرائيل تستهدف سيارة في قعقعية الجسر - جنوب لبنان

بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة قعقعية الجسر - جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/2SNqGfda0g
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 24, 2025
بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة قعقعية الجسر - جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/2SNqGfda0g
بالفيديو.. لحظة إخماد النيران المشتعلة في سيارة بمنطقة قعقعية الجسر عقب استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي مساء اليوم#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/V1Cu8iyuEB
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 24, 2025
بالفيديو.. لحظة إخماد النيران المشتعلة في سيارة بمنطقة قعقعية الجسر عقب استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي مساء اليوم#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/V1Cu8iyuEB
متابعة - غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في قعقعية الجسر ومعلومات أولية عن سقوط شهيد #Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/PwYQamGAlx
— Lebanon 24 (@Lebanon24) March 24, 2025
متابعة - غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في قعقعية الجسر ومعلومات أولية عن سقوط شهيد #Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/PwYQamGAlx