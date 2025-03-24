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لبنان

بالفيديو.. إسرائيل تستهدف سيارة في قعقعية الجسر - جنوب لبنان

Lebanon 24
24-03-2025 | 17:21
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نفذ الجيش الإسرائيلي، ليل اليوم الإثنين، غارة جوية استهدفت سيارة في خراج بلدة قعقعية الجسر - جنوب لبنان.
 
 
وأشارت المصادر إلى أن الغارة حصلت على دفعتين، وقد سُمعت أصداء انفجارات قوية في المنطقة.
 
 
وذكرت المصادر أن الغارة أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروحٍ طفيفة.
 
 
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