بالفيديو.. إسرائيل تستهدف سيارة في قعقعية الجسر - جنوب لبنان

نفذ الجيش ، ليل اليوم الإثنين، جوية استهدفت سيارة في خراج بلدة قعقعية - جنوب لبنان.

وأشارت المصادر إلى أن الغارة حصلت على دفعتين، وقد سُمعت أصداء انفجارات قوية في .

وذكرت المصادر أن الغارة أدت إلى استشهاد شخص وإصابة آخر بجروحٍ طفيفة.