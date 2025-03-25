الحرب على لبنان غير مستبعدة… والتصعيد السياسي يخدم "حزب الله"

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من الواضح أنّ التصعيد الداخلي اللبناني ضدّ "حزب الله" له أسباب مرتبطة بالتطورات والأمنية الحاصلة في ، حيث إنّ الضغوط والأميركية على وجه التحديد تتصاعد على للحد من نفوذ "حزب الله"، خصوصًا بعد الحرب الأخيرة، حيث تطالب بعض الدول بضرورة نزع سلاحه كجزء من ضمانة لأي دعم اقتصادي، ما يدفع ببعض القوى المعادية "للحزب" لاتخاذ مواقف اكثر حدّة تجاهه تماشياً مع تلك الضغوط، وهذا يعني أنّ جبهات متكاملة دخلت في كباش جدّي سواء على المستوى السياسي أو العسكري في والمنطقة.هذا التصعيد الذي تمارسه القوى المُعادية لـ "حزب الله" يبدو حتى اللحظة ضغطاً سياسياً غير مُرتكز على تحوّل جذري في المشهد اللبناني، إذ حتى الآن، يبدو أن التصعيد يأخذ شكل أداة تفاوض وضغط سياسي أكثر من كونه بداية سقوط "الحزب" أو أقلّه تقليص نفوذه في الداخل اللبناني، ولكن ذلك لا ينفي أن يكون هذا التصعيد مقدمة لتحولات أكبر على المدى البعيد.الأكيد أن العدوّ الاسرائيلي تجنّب تجديد الحرب على ، وذلك لأسباب استراتيجة وعسكرية أهمّها أنّ اسرائيل تدرك أنّ أي حرب جديدة مع "حزب الله" ستكون مكلفة جدًا عليها، سواء من حيث الخسائر البشرية أو القدرة التدميرية الواسعة في الجبهة . إذ إنّه ورغم حربها الأخيرة على والتي غيّرت الكثير من المعادلات، حيث تمكّنت إسرائيل من توجيه ضربات قاسية لقدرات "حزب الله" ، لكنه من الصعب إنها شلّت سلاحه بالكامل، إذ تؤكد المعلومات أنّ "الحزب" لا يزال يمتلك ترسانة صاروخية كبيرة وقدرات هجومية هائلة. اضافة الى ذلك فإنّ الحكومة تواجه تحديات داخلية شديدة، ما يجعل قرار تجديد الحرب غير مرغوب فيه حالياً سيّما وأنها تدرك أن لا قدرة لديها على مضاعفة انجازاتها . لذلك يبدو أن القرار قد اتُّخذ بتحقيق إنجازات عبر الداخل اللبناني وترك الأمور للسياسة اللبنانية.مشكلة اسرائيل الفعلية هي أنها ورغم تحقيقها لانتصارات تكتيكية على "حزب الله" في عدوانها الأخير، اضافة الى إنجاز استراتيجي تمثّل بسقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد ما أتاح لها الفرصة للتوغّل في الأراضي السورية، الا أنها لن تستطيع منع تكبّدها لخسائر كبرى رغم كل الضربات التي تلقّاها "الحزب" سيّما وأنه اليوم يعيد ترميم قدراته بشكل كبير، حيث تشير مصادر عسكرية مطّلعة إلى أن أقصى خسائر "حزب الله" حصل وانتهى، وهو اليوم مهما كانت الصعوبات سيكون أداؤه في الحرب أفضل بكثير وعلى كافة المستويات.امام هذا الواقع يصبح احتمال عودة الحرب ضئيلاً نسبياً، خصوصاً أن اسرائيل تتمتّع بحرية الحركة على الساحة اللبنانية وهي تستطيع استكمال استنزاف "الحزب" من دون خوض معركة جديدة. وهذا الامر يبدو مناسباً للحزب أيضاً الذي يناور على هامش الوقت الى حين ترتيب التوازنات في وإن بمستويات مختلفة.لكن هذا لا يعني أن الحرب مستبعدة تمامًا، بل قد تندلع في لحظة ما مع أي تغيّرات أو تطورات في ، خاصة إذا قررت إسرائيل توجيه ضربة استباقية أو إذا وقع هجوم كبير يفرض عليها الرد بشكل واسع.