Advertisement

لبنان

بلال عبدالله: كل مسعى للتقسيم انتكاسة لمفهوم العيش الواحد

Lebanon 24
25-03-2025 | 03:43
A-
A+
Doc-P-1338200-638784930584261850.jpg
Doc-P-1338200-638784930584261850.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب بلال عبدالله عبر "إكس": "ان كل مسعى لتقسيم البلدات والمدن على قواعد طائفية او مذهبية، ونحن على أبواب انتخابات بلدية واختيارية ينتظرها الجميع، يشكل تراجعا وانتكاسة لمفهوم العيش الواحد واستعادة اللحمة التي كرستها المصالحة التاريخية، وهي ستكرس ظاهرة سلبية قد تنتقل إلى قرى وبلدات ومدن عديدة.. فهل هذا ما نريد؟".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري: جمهور رفيق الحريري باقٍ وتياره سيبقى تيار الاعتدال واعادة الإعمار والعروبة والحداثة والانفتاح والعيش الواحد بين كل اللبنانيين
lebanon 24
25/03/2025 12:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبٌ لبناني يحذر: إيران وإسرائيل تسعيان لتقسيم سوريا
lebanon 24
25/03/2025 12:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الأيرلندي: قرار واشنطن وقف تسليم أسلحة لأوكرانيا انتكاسة خطيرة في طريق تحقيق السلام
lebanon 24
25/03/2025 12:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
انتكاسة اعلان الحكومة الاولى للعهد والساعات المقبلة اختبار للحسابات
lebanon 24
25/03/2025 12:50:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-03-25
06:44 | 2025-03-25
06:30 | 2025-03-25
06:27 | 2025-03-25
06:21 | 2025-03-25
06:00 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24