بلال عبدالله: كل مسعى للتقسيم انتكاسة لمفهوم العيش الواحد

كتب عبر "إكس": "ان كل مسعى لتقسيم والمدن على قواعد طائفية او مذهبية، على أبواب انتخابات بلدية واختيارية ينتظرها الجميع، يشكل تراجعا وانتكاسة لمفهوم العيش الواحد واستعادة اللحمة التي كرستها المصالحة التاريخية، وهي ستكرس ظاهرة سلبية قد تنتقل إلى قرى وبلدات ومدن عديدة.. فهل هذا ما نريد؟".

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