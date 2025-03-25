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لبنان
الخازن أبرق إلى الراعي مهنئًا بعيد البشارة
Lebanon 24
25-03-2025
|
04:33
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أبرق
عميد
المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار
بشارة
بطرس
الراعي
، مهنئًا إياه بعيد
بشارة
السيدة العذراء.
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وأعرب في برقيته، عن تقديره العميق لمواقف البطريرك
الراعي
الوطنية
والروحية، مشيدًا ب "تضحياته الجسيمة في سبيل إبقاء
لبنان
مركز استقطاب للعالم".
وأثنى على "جهود البطريرك في تحمل هموم الوطن بصلابة الإيمان"، معربًا عن أمله في أن "ينهض
لبنان
من كبوته الطويلة بفضل هذه الجهود المخلصة".
وختم الخازن برقيته بالدعاء للبطريرك
الراعي
بأن "يديمه الله ذخراً كنسياً ومرجعاً لطائفته، وبركة روحية وبصمة وطنية لا تمحوها الأيام"، متمنيًا له "عيد
بشارة
مباركا".
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