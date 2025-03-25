الخازن أبرق إلى الراعي مهنئًا بعيد البشارة

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أبرق المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بطرس ، مهنئًا إياه بعيد السيدة العذراء.وأعرب في برقيته، عن تقديره العميق لمواقف البطريرك والروحية، مشيدًا ب "تضحياته الجسيمة في سبيل إبقاء مركز استقطاب للعالم".وأثنى على "جهود البطريرك في تحمل هموم الوطن بصلابة الإيمان"، معربًا عن أمله في أن "ينهض من كبوته الطويلة بفضل هذه الجهود المخلصة".وختم الخازن برقيته بالدعاء للبطريرك بأن "يديمه الله ذخراً كنسياً ومرجعاً لطائفته، وبركة روحية وبصمة وطنية لا تمحوها الأيام"، متمنيًا له "عيد مباركا".