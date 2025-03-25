Advertisement

لبنان

لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين دعت إلى مواجهة المعتدين على حق السكن والعمل

Lebanon 24
25-03-2025 | 04:41
A-
A+
Doc-P-1338226-638784961783404924.jpg
Doc-P-1338226-638784961783404924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان أن "ممثلي الشركات العقارية وحيتان المال عادوا إلى تحركاتهم المشبوهة، مستفيدين من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان الصهيوني المستمر، وعادوا لإطلاق التهديد والوعيد ضد المستأجرين القدامى، ملوحين برميهم في الشارع".
Advertisement

ودعت "السلطات المختصة إلى وقف هذا التصرف اللاأخلاقي واللاوطني الذي سيؤدي، في حال استمراره إلى مشاكل لا تحمد عقباها". واقترحت "دعوة ممثلي الأطراف المعنيين بالمجالين السكني وغير السكني إلى مؤتمر يعقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لوضع الأسس الآيلة إلى حفظ حقوق الطرفين، وعلى هذا الأساس، تذكّر اللجنة بما طرحته في مجال الايجارات السكنية القديمة من ضرورة العودة إلى إقرار القانون 160/ 92، مع دراسة زيادات على بدلات الإيجار تراعي المالك الصغير المستأجر القديم بشكل خاص".

وذكّرت بالحل الذي تقدمت به إلى رئيس لجنة الادارة والعدل "ويركّز بشكل خاص على مسألتين: الأولى التمديد للقانون السابق لمدّة لا تقل عن أربع سنوات، على أن يتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الادارة والعدل، يتمثل فيها مندوبون عن لجان المستأجرين والمالكين، بمشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وخبراء في الاقتصاد والمال وممثلين عن وزارة التربية والتعليم العالي، لبحث نسبة الزيادات على بدلات الايجار، أخذا بعين الاعتبار مصلحة طرفي الايجار، أي المالك والمستأجر. والثانيةإلغاء مبدأ ربط الايجار غير السكني بالقيمة المادية للمأجور، والعودة إلى المفهوم الذي طرحته وزارة التصميم السابقة حول تحديد نسبة زيادة الايجارات (السكنية وغير السكنية) من خلال دراسة تأخذ بعين الاعتبار ما يجب أن تكون عليه من نسبتي التضخم وزيادة الحد الأدنى التي تطال الرواتب والأجور، ولهذا شهدنا في السابق انخفاضات وزيادات، وليس فقط خطا بيانيا واحدا يتجه باتجاه تصاعدي".

 
مواضيع ذات صلة
وزير العدل عادل نصار خلال التسليم والتسلّم: أؤكّد التزامي بالعمل على ضمان حقوق الأفراد وحماية الحريات العامة وتأمين حقّ الدفاع والحفاظ على الحقوق الأساسية التي تشكّل ركائز دولة القانون
lebanon 24
25/03/2025 12:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع لجنة حقوق الإنسان: بحث في قضايا التعذيب والسجون والتشريعات الحقوقية
lebanon 24
25/03/2025 12:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
lebanon 24
25/03/2025 12:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية: نرحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن الأسرى الأرمن
lebanon 24
25/03/2025 12:50:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:30 | 2025-03-25
06:44 | 2025-03-25
06:30 | 2025-03-25
06:27 | 2025-03-25
06:21 | 2025-03-25
06:00 | 2025-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24