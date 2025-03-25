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لبنان

في زوق مصبح.. حادث صدم يودي بحياة شرطي بلدي متقاعد

Lebanon 24
25-03-2025 | 05:20
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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في جونية أن سيارة صدمت الشرطي البلدي المتقاعد ك. خ (64 عامًا) على المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح، بالقرب من كنيسة مار شربل، ما أدى إلى وفاته على الفور. وقد حضرت إلى مكان الحادث القوى الأمنية وعناصر الدفاع المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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