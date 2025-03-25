في زوق مصبح.. حادث صدم يودي بحياة شرطي بلدي متقاعد

أفادت مندوبة "الوكالة للإعلام" في جونية أن سيارة صدمت الشرطي البلدي المتقاعد ك. خ (64 عامًا) على المسلك لأوتوستراد زوق مصبح، بالقرب من كنيسة مار شربل، ما أدى إلى وفاته على الفور. وقد حضرت إلى مكان الحادث القوى الأمنية وعناصر المدني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

Advertisement