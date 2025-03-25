مُداهمة منزل مطلوب في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوى الأمنيّة داهمت منزل المطلوب خ.د في في مدينة ، لكنها لم تعثر عليه.

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والجدير بالذكر أنّ خ.د أطلق النار قبل أيّام على أحد الأشخاص، بسبب خلافات سابقة.