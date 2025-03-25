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لبنان

مُداهمة منزل مطلوب في طرابلس

Lebanon 24
25-03-2025 | 06:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ القوى الأمنيّة داهمت منزل المطلوب خ.د في شارع المطران في مدينة طرابلس، لكنها لم تعثر عليه.
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والجدير بالذكر أنّ خ.د أطلق النار قبل أيّام على أحد الأشخاص، بسبب خلافات سابقة.
 
 
 
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