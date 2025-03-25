توقيف 31 مشتبهًا بهم بجرائم مختلفة

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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار تثبيت الأمن وحفظ النّظام على مختلف اللّبنانيّة، ولا سيّما في الشّمال، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف 31 مشتبهًا به بجرائم مختلفة (سلب، حيازة أسلحة حربيّة، إطلاق نار، تعاطي مخدّرات، سرقة…) وذلك في مناطق شماليّة عدّة، وفي خلال الفترة الممتدة من 3-3-2025 لغاية 18 منه.وقد أودع الموقوفون القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة المختص، والعمل مستمر في ملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن وتوقيفهم.