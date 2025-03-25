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لبنان

توقيف 31 مشتبهًا بهم بجرائم مختلفة

Lebanon 24
25-03-2025 | 06:59
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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار تثبيت الأمن وحفظ النّظام على مختلف الأراضي اللّبنانيّة، ولا سيّما في الشّمال، وبنتيجة المتابعة والرّصد، تمكّنت مفرزة استقصاء الشّمال في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف 31 مشتبهًا به بجرائم مختلفة (سلب، حيازة أسلحة حربيّة، إطلاق نار، تعاطي مخدّرات، سرقة…) وذلك في مناطق شماليّة عدّة، وفي خلال الفترة الممتدة من 3-3-2025 لغاية 18 منه.
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وقد أودع الموقوفون القطعات المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر في ملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن وتوقيفهم.
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