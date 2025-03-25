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لبنان

وزير الاتّصالات بحث مع سفير فرنسا في تعزيز التعاون

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:01
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استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، في زيارة تعارف وتهنئة. 
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وتناول اللّقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الاتّصالات. كما بحث الجانبان في المشاريع المستقبلية المشتركة وكيفية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال.
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