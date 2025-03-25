وزير الاتّصالات بحث مع سفير فرنسا في تعزيز التعاون

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استقبل وزير الاتّصالات شارل الحاج، سفير فرنسا في هيرفي ماغرو، في تعارف وتهنئة.وتناول اللّقاء سبل التعاون بين في قطاع الاتّصالات. كما بحث الجانبان في المشاريع المستقبلية المشتركة وكيفية الاستفادة من الخبرات في هذا المجال.