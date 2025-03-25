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لبنان

هيكل بحث مع عبد الله في تعزيز التعاون بين المؤسستين

Lebanon 24
25-03-2025 | 08:04
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله.
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وخلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع الأمنية في لبنان، وسبل تعزيز التعاون بين المؤسستين.
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