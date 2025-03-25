الجيش يعلن تحرير مخطوف قاصر في بلدة حورتعلا – بعلبك

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الآتي: "بعد توافُر معلومات حول إقدام شخص على خطف القاصر (م.ع.) من الجنسية في بلدة حورتعلا - بعلبك وطلب فدية مالية للإفراج عنه، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل الخاطف وتمكنت من المخطوف. كما أوقفت (ا.ه) زوجة الخاطف، وضبطت مسدسًا حربيًّا ومبلغًا ماليًّا وكمية من المخدرات. تجري المتابعة لتوقيف الخاطف".وكانتقد أفادت بأنّ مُخابرات الجيش ضربت طوقاً أمنيّاً حول منزل السوريّ بسام الهلي في بلدة حورتعلا، وتمكنت من الطفل السوريّ محمد عبدالله.وبحسب المعلومات، لم يتمّ العثور على الخاطف بسام الملهي .