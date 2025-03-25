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لبنان

الجيش يعلن تحرير مخطوف قاصر في بلدة حورتعلا – بعلبك

Lebanon 24
25-03-2025 | 11:40
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بعد توافُر معلومات حول إقدام شخص على خطف القاصر (م.ع.) من الجنسية السورية في بلدة حورتعلا - بعلبك وطلب فدية مالية للإفراج عنه، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل الخاطف وتمكنت من تحرير المخطوف. كما أوقفت (ا.ه) زوجة الخاطف، وضبطت مسدسًا حربيًّا ومبلغًا ماليًّا وكمية من المخدرات. تجري المتابعة لتوقيف الخاطف".
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وكانت مندوبة "لبنان 24" قد أفادت بأنّ مُخابرات الجيش ضربت طوقاً أمنيّاً حول منزل السوريّ بسام الهلي في بلدة حورتعلا، وتمكنت من تحرير الطفل السوريّ محمد عبدالله.

وبحسب المعلومات، لم يتمّ العثور على الخاطف بسام الملهي في المنزل.
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