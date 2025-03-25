على الحدود مع لبنان.. هذا ما سيفعله الجيش الإسرائيلي غدًا

#عاجل ‼️ييدأ صباح غد تمرين عسكري واسع النطاق في الشمالية منذ ساعات الصباح وسيستمر حتى يوم الخميس وذلك في القطاع من الحدود مع وع طول الجبهة ومنطقة الشاطئ.



⭕️خلال التمرين سيتم التدرب على سيناريوهات مختلفة ومن ضمنها حماية والاستجابة إلى…