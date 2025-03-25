على الحدود مع لبنان.. هذا ما سيفعله الجيش الإسرائيلي غدًا

#عاجل ‼️ييدأ صباح غد تمرين عسكري واسع النطاق في القيادة الشمالية العسكرية منذ ساعات الصباح وسيستمر حتى يوم الخميس وذلك في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان وع طول الجبهة ومنطقة الشاطئ.
⭕️خلال التمرين سيتم التدرب على سيناريوهات مختلفة ومن ضمنها حماية المنطقة والاستجابة إلى…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2025
#عاجل ‼️ييدأ صباح غد تمرين عسكري واسع النطاق في القيادة الشمالية العسكرية منذ ساعات الصباح وسيستمر حتى يوم الخميس وذلك في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان وع طول الجبهة ومنطقة الشاطئ.
⭕️خلال التمرين سيتم التدرب على سيناريوهات مختلفة ومن ضمنها حماية المنطقة والاستجابة إلى…