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لبنان

على الحدود مع لبنان.. هذا ما سيفعله الجيش الإسرائيلي غدًا

Lebanon 24
25-03-2025 | 12:42
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قال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتمرين عسكري واسع النطاق في القيادة الشمالية العسكرية منذ ساعات الصباح وسيستمر حتى يوم الخميس وذلك في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان وعلى طول الجبهة ومنطقة الشاطئ. 

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