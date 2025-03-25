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لبنان
عن لقاء سلام في مطار القليعات.. هذا ما كشفه البعريني
Lebanon 24
25-03-2025
|
12:59
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أكد عضو تكتل "الإعتدال الوطني"
النائب
وليد
البعريني، أن "اللقاء اليوم مع رئيس الحكومة نواف سلام في مطار القليعات مهم. والزيارة تحمل الطابع الإنمائي الإيجابي. ونحن نأمل الخير منها، ونأمل تنفيذ الوعود بتشغيل مطار القليعات، وإنماء عكار والشمال، وأن تكون مرحلة الوعود قد طويت إلى غير رجعة".
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أضاف: "إن تشغيل مطار القليعات موضوع يتابع من قِبلنا في تكتل الإعتدال الوطني، والسعي الدؤوب لتأليف
الهيئة
الناظمة للطيران المدني هو الأمر الجدي ليكون المطار قد وُضع على السكة الصحيحة للتنفيذ".
وختم البعريني: "بالرغم من أننا ظلمنا في مسألة التوزير، إلا أننا مصرون على دعم الحكومة ورئاستها، لأننا نسمع عن نيات لديها لإنماء عكار والشمال. الجهود موجودة، والنيات الطيبة موجودة، ويبقى أن يتحقق الحلم بتشغيل المطار الذي يرفع الحرمان عن المنطقة".
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