عن لقاء سلام في مطار القليعات.. هذا ما كشفه البعريني

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أضاف: "إن تشغيل مطار القليعات موضوع يتابع من قِبلنا في تكتل الإعتدال الوطني، والسعي الدؤوب لتأليف الناظمة للطيران المدني هو الأمر الجدي ليكون المطار قد وُضع على السكة الصحيحة للتنفيذ".وختم البعريني: "بالرغم من أننا ظلمنا في مسألة التوزير، إلا أننا مصرون على دعم الحكومة ورئاستها، لأننا نسمع عن نيات لديها لإنماء عكار والشمال. الجهود موجودة، والنيات الطيبة موجودة، ويبقى أن يتحقق الحلم بتشغيل المطار الذي يرفع الحرمان عن المنطقة".