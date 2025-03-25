بعد إقالته.. أوّل تعليق لكريدية

Advertisement

كتب مدير عام "أوجيرو" عماد كريدية عبر حسابه على "أكس": "نحن جماعة لو دامت لغيرك لما آلت إليك… الله يرحم الرئيس ، التواضع و العقلانية، ما حدا اكبر من بلده، الناس أينما وجدوا".يأتي ذلك بعد اتخاذ وزير الاتصالات شارل الحاج قرارا بإقالته.