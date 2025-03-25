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لبنان

بعد إقالته.. أوّل تعليق لكريدية

Lebanon 24
25-03-2025 | 14:24
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كتب مدير عام هيئة "أوجيرو" عماد كريدية عبر حسابه على "أكس": "نحن جماعة لو دامت لغيرك لما آلت إليك… الله يرحم الرئيس رفيق الحريري، رفيق التواضع و العقلانية، رفيق ما حدا اكبر من بلده، رفيق خدمة الناس أينما وجدوا".
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يأتي ذلك بعد اتخاذ وزير الاتصالات شارل الحاج قرارا بإقالته.
 
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