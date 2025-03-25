حمادة: لبناء سياسات عادلة تحفظ حقوق المعلمين

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وعرض عطوي "حصاد العام" مستعرضا "أبرز الأنشطة، الإنجازات، والتحديات التي واجهها التجمّع خلال العام المنصرم"، إلى جانب الإضاءة على "المبادرات النوعية التي تركت أثرا ملموسا في الواقع التربوي المحلي".بدوره تناول حمادة، في مطالعته "دور الدولة وأداؤها في مؤسسات التربية والتعليم"، مشيرا إلى "واقع السياسة التربوية في ، وغياب الرؤية الشاملة"، وأكد على "اصرار الحزب الذي لطالما وقف وحيداً في صف المعلمين للمطالبة بحقوقهم على مدى الأزمات المتلاحقة التي ألمت بهم، على ضرورة بناء سياسات عادلة تحفظ حقوق المعلمين وتُعيد الثقة بالمدرسة الرسمية".وقد تخللت كلمته أسئلة ومداخلات من الحضور، ونقاشات حول "القضايا لتربوية الملحّة، وهموم المعلمين اليومية، في ظل التحديات المستمرة".