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لبنان

حمادة: لبناء سياسات عادلة تحفظ حقوق المعلمين

Lebanon 24
25-03-2025 | 14:49
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 نظّم "تجمّع المعلمين في لبنان" - منطقة جبل عامل الثانية، اللقاء التنظيمي السنوي للهيئة الإدارية، ضمن إطار متابعة الخطط التربوية ووضع الرؤية والبرامج الرسالية لتأصيل فكر وثقافة المقاومة في ساحة المعلمين، بحضور النائب إيهاب حمادة، رئيس تجمع المعلمين في لبنان يوسف كنعان، مسؤول التعبئة التربوية في المنطقة الدكتور حمزة شرف الدين، مسؤول تجمع المعلمين في المنطقة محمد عطوي، رئيس رابطة التعليم الثانوي بالإنابة حيدر اسماعيل، مندوبي القطاعات والكوادر التربوية، ومندوبي المدارس والمؤسسات التربوية.
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وعرض عطوي "حصاد العام" مستعرضا "أبرز الأنشطة، الإنجازات، والتحديات التي واجهها التجمّع خلال العام المنصرم"، إلى جانب الإضاءة على "المبادرات النوعية التي تركت أثرا ملموسا في الواقع التربوي المحلي".

بدوره تناول النائب حمادة، في مطالعته "دور الدولة وأداؤها في مؤسسات التربية والتعليم"، مشيرا إلى "واقع السياسة التربوية في لبنان، وغياب الرؤية الشاملة"، وأكد على "اصرار الحزب الذي لطالما وقف وحيداً في صف المعلمين للمطالبة بحقوقهم على مدى الأزمات المتلاحقة التي ألمت بهم، على ضرورة بناء سياسات عادلة تحفظ حقوق المعلمين وتُعيد الثقة بالمدرسة الرسمية".

وقد تخللت كلمته أسئلة ومداخلات من الحضور، ونقاشات حول "القضايا لتربوية الملحّة، وهموم المعلمين اليومية، في ظل التحديات المستمرة".
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