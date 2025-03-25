عن مصير الودائع اللبنانية والسورية في لبنان.. هذا آخر ما كُشف

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أكّد حاكم مصرف بالإنابة وسيم منصوري أنّ المصرف المركزي لم يعد يقرض الدولة ولا يدعمها مالياً، وأنه أموال الدولة عبر نظام شفاف ومستقل أثمر عن نتائج غير مسبوقة.وفي حدبث لإندبندنت عربية، أشار منصوري إلى أنّه اعتمد أسلوب استقرار لسعر الصرف وليس تثبيتاً، من دون المساس بالاحتياطات الأجنبية لمصرف .وشدد منصوري على أن من أبرز قراراته وأكثرها تأثيراً كان التوقف الكامل عن تمويل الدولة مباشرة، وهو قرار وصفه بـ"النهائي" و"الذي لا رجعة عنه" طوال فترة تحمله المسؤولية. وقد شكل هذا تحولاً جوهرياً في كيفية تعامل مصرف مع العامة، إذ أدى إلى ضبط العجز وتوجيه الحكومة إلى الاعتماد على إيراداتها الحقيقية لتغطية نفقاتها.وأشار إلى أنه بفضل هذا النهج، تمكنت الدولة في الربع الأخير من عام 2023 من تحصيل إيرادات توازي ضعف ما جمع طوال العام، بينما أسفرت موازنة عام 2024 عن فائض مالي قدره 600 مليون ، وهو أول فائض الدولة منذ أكثر من عام.وتابع قائلاً، "مصرف بات اليوم يدير أموال الدولة وليس ممولاً لها"، موضحاً أن أموال الدولة تحصل بالليرة والدولار، في حين تدفع الضرائب حصرياً بالليرة، مما يدفع المكلفين إلى استبدال دولاراتهم بالليرة لدى المصارف، في عملية تعزز الاستقرار النقدي وتسهم في خلق مالية منتظمة، من دون المساس باحتياطات المصرف من العملات الأجنبية".بما يتعلق بالسياسة النقدية، أوضح منصوري أن مصرف لا يعتمد على أدوات تقليدية مثل رفع الفوائد، كما هي الحال في تركيا أو مصر، إذ إن الاقتصاد اللبناني "مدولر" والودائع معظمها بالدولار، مما يجعل من رفع الفوائد خياراً غير مجد. وبدلاً من ذلك، اعتمد على تنظيم الكتلة النقدية بالليرة وضبط آليات صرف الرواتب.وكشف عن أنه قام بدفع رواتب القطاع العام بالدولار، مما أسهم في ضبط العرض النقدي وخفف من الضغط على سعر الصرف، مشيراً إلى أن الاستقرار في سعر الصرف هو الهدف الأساس وليس تثبيته، وذلك تفادياً لتكرار تجربة السعر الثابت عند 1500 ليرة التي كلفت الدولة كثيراً، ويقول "عندما يصبح استقرار سعر الصرف الراهن مكلفاً على الدولة يجب أن نعمد إلى تغييره".واعتبر أنّه من أبرز القرارات التي اتخذتها كان الإنهاء النهائي لمنصة صيرفة، التي وصفها بأنها كانت تلزم المصرف المركزي على شراء الدولار وضخه في السوق، مما أسفر عن ضغوط كبيرة على سعر الصرف. وأكد أن المصرف لم يعد ينافس القطاع الخاص على العملات الأجنبية، بل يعمل على تنظيم السوق من خلال سياسات مدروسة.وفي معرض حديثه عن أزمة الودائع، شدد منصوري على أن المصرف المركزي يعد نفسه شريكاً أساسياً في إيجاد حل عادل للمودعين، وقد بذل جهداً كبيراً في جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالودائع، لتحديد أنواعها وأصولها ومالكيها، سواء كانوا أفراداً، مغتربين، شركات، موظفين، أو أجانب.وأوضح أن أي حل يجب أن يكون قائماً على قاعدة المساواة التي يكفلها الدستور اللبناني.وعن مصير الودائع في المصارف خصوصاً أنه مع مطالبات السلطات الجديدة في دمشق بردها وربط هذا الملف بما يحكى عن عودة النازحين السوريين في ، فيقول منصوري: "مصير الودائع هو نفسه مصير الودائع ، والأمر نفسه يسري على كل الودائع الأجنبية في ، بناء على حقوق الملكية الفردية التي يكفلها القانون اللبناني الذي يحدد الآليات نفسها للتعامل مع كل الودائع، ورد هذه الودائع هو واجب لا بد أن نقوم به".وقال، "المصرف مستعد لاقتراح أدوات مالية تتيح للمودعين استخدام أموالهم أو استثمارها مقابل أرباح، ضمن خطة زمنية مدروسة تراعى فيها قدرة الدولة على رد هذه الأموال، والمركزي جاهز للمشاركة في اجتماعات مع الحكومة لبحث صيغة قانونية واضحة لحل الأزمة". (اندبندنت عربية)