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لبنان

فوز كبير للبنان في تصفيات كأس آسيا 2027 (صور)

Lebanon 24
25-03-2025 | 16:25
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تمكن المنتخب اللبناني من تحقيق فوز عريض على منتخب بروناي بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس آسيا 2027.
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وسجّل اللاعب مالك فخرو هدفين في الدقيقتين 5 و28.
في حين سجّل كل من سامي مرهج (21)،  حسين شكرون (32)، ومحمد حيدر (90) الأهداف الـ3 الأخرى.
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