فوز كبير للبنان في تصفيات كأس آسيا 2027 (صور)

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تمكن المنتخب اللبناني من تحقيق فوز عريض على منتخب بروناي بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات 2027.وسجّل اللاعب فخرو هدفين في الدقيقتين 5 و28.