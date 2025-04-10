شيخ العقل: للإلتفاف حول القوى الأمنية والعسكرية تحقيقا للاستقرار

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، النائب السابق نعمة طعمة، يرافقه مدير مكتبه المهندس طوني انطونيوس، بحضور عدد من مجلس ادارة المجلس المذهبي ومن مديرية المجلس.وعايد طعمة شيخ العقل بعيد الفطر المبارك، وتطرّق البحث الى مواضيع عامة مطروحة على الساحة ، وقضايا متصلة بمنطقة الجبل، لناحية أهمية خلق الأطر التي تساعد الشباب والجيل الجديد.وأثنى ابي المنى خلال اللقاء، على "الدور المسؤول الذي لعبه النائب طعمة على صعيد تثبيت العيش المشترك، والجهود التي بذلها بقيادة الاستاذ جنبلاط واللقاء الديموقراطي النيابي، لترسيخ المصالحة الوطنية في الجبل، التي ستبقى نموذجا يحتذى به على مستوى كل لبنان".كما استقبل شيخ العقل المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن ادكار لاوندس، يرافقه نائب المدير العام العميد مرشد الحاج سليمان ورئيس الديوان العميد جميل طعمة، للتهنئة بعيد الفطر، وكان اللقاء مناسبة تمنّى خلالها أبي المنى للواء لاوندس، "التوفيق في مهمته الجديدة، مع انطلاقة العهد الجديد"، مؤكدا "ضرورة توفير الدعم للأجهزة الامنية والعسكرية، لتنفيذ المهام المنوطة بها، في ظل التحدّيات التي تواجه الوطن وتستدعي التفاف جميع القوى حولها، لتحقيق الاستقرار الأمني الدائم في البلاد".وجرى البحث خلال اللقاء بالأوضاع الأمنية العامة الراهنة.كذلك استقبل القنصل العام لسفارة مصر في محمد المشد، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين واهمية تطويرها.ومن زوّار دار الطائفة، مدير عام وزارة الثقافة الاستاذ علي الصمد، الذي اطلع شيخ العقل على واقع ، والجهود الرامية لتطوير وتعزيز الدور الثقافي على المستوى العام.واستقبل شيخ العقل أيضا العميد الركن في قوى الامن الداخلي عصام عبد الصمد والعقيد فادي حامد.كذلك استقبل رئيس صندوق المهجرين السابق شادي مسعد ورئيس جمعية "كهف الفنون" في الجاهلية الفنان غاندي ابو ذياب، لاطلاعه على الدور الثقافي والفني والتراثي الذي تقوم به الجمعية.