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لبنان

وكلاء اللواء إبراهيم تقدموا بدعوى مخاصمة في وجه القاضي البيطار

Lebanon 24
10-04-2025 | 09:43
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تقدم وكلاء اللواء عباس ابراهيم المحامين أحمد شوقي المستراح و سامر حسن الحاج و قاسم محمد كريم  بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار للمخالفات الجوهرية التي ارتكبها اثناء السير بالتحقيقات.
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يأتي ذلك بعد أن قرر المحقق العدلي المكلف بالتحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت  القاضي طارق البيطار دعوة اللواء عباس ابراهيم لسماعه بالقضية نهار الجمعة بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٥.
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