وكلاء اللواء إبراهيم تقدموا بدعوى مخاصمة في وجه القاضي البيطار

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تقدم وكلاء اللواء عباس المحامين أحمد شوقي المستراح و سامر حسن الحاج و محمد كريم بدعوى مخاصمة أمام العامة لمحكمة التمييز بوجه المحقق العدلي القاضي البيطار للمخالفات الجوهرية التي ارتكبها اثناء بالتحقيقات.يأتي ذلك بعد أن قرر المحقق العدلي المكلف بالتحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي البيطار دعوة اللواء عباس لسماعه بالقضية الجمعة بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٥.