تحرير مخطوف سوري في الهرمل وتوقيف 3 مواطنين... هذا ما أعلنه الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 10/4/2025، نتيجة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من السوري (ع.ع.) في منطقة القصر – الهرمل عند الحدود ، بعد خطفه من بلدة – بعلبك مقابل فدية مالية.تجري المتابعة لتوقيف المتورطين.كما دهمت دورية أخرى من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة طاريا – بعلبك، وأوقفت 3 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".