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لبنان

تحرير مخطوف سوري في الهرمل وتوقيف 3 مواطنين... هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
10-04-2025 | 10:24
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 صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 10/4/2025، نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير السوري (ع.ع.) في منطقة القصر – الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية، بعد خطفه من بلدة العين – بعلبك مقابل فدية مالية.
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تجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

كما دهمت دورية أخرى من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة طاريا – بعلبك، وأوقفت 3 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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