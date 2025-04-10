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لبنان

قائد الجيش استقبل وفدا من "الاعتدال الوطني"

Lebanon 24
10-04-2025 | 10:53
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، وفدا من كتلة "الاعتدال الوطني" برئاسة النائب عبد العزيز الصمد، ثم النائب جميل عبود، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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كما استقبل مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، ثم رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وتم التداول في شؤون مختلفة.
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