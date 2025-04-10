قائد الجيش استقبل وفدا من "الاعتدال الوطني"

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استقبل العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، وفدا من كتلة "الاعتدال الوطني" برئاسة النائب ، ثم النائب جميل ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن ، ثم رئيس جمعية تجار بيروت ، وتم التداول في شؤون مختلفة.