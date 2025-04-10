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لبنان

الصدي التقى وزيرة ألمانية وسفيري البرازيل والنمسا

Lebanon 24
10-04-2025 | 11:03
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عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي اجتماع عمل مع رئيسة قسم "الشرق الأوسط 2" في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية (BMZ) الألمانية أنيت شماس، برفقة سفير ألمانيا كورت جورج شتوكل-شتيلفريد وعلى رأس وفد إلماني. 
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وتناول البحث قضايا الطاقة والمياه وسبل الاستفادة اللبنانية من الخبرات والقدرات الألمانية.

كما التقى الصدي السفير البرازيلي تارسيزيو كوستا، ثم سفيرة النمسا فرانسيسكا هونزوويتز فريسننغ، وتم البحث في سبل تعزيز العلاقة بين بلديهما ولبنان.
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