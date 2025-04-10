الصدي التقى وزيرة ألمانية وسفيري البرازيل والنمسا

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عقد وزير والمياه جو الصدي اجتماع عمل مع رئيسة قسم "الشرق الأوسط 2" في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية (BMZ) الألمانية أنيت شماس، برفقة سفير ألمانيا كورت جورج شتوكل-شتيلفريد وعلى رأس وفد إلماني.وتناول البحث قضايا والمياه وسبل الاستفادة من الخبرات والقدرات الألمانية.كما التقى الصدي السفير البرازيلي تارسيزيو كوستا، ثم سفيرة النمسا فرانسيسكا هونزوويتز فريسننغ، وتم البحث في سبل تعزيز العلاقة بين بلديهما ولبنان.