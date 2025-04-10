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لبنان

إشكال وإطلاق نار... هذا ما يجري في طرابلس!

Lebanon 24
10-04-2025 | 15:48
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وقع مساء اليوم إشكال فردي في منطقة الزاهرية – شارع لطفيه في مدينة طرابلس، بين كل من المدعو "ع. ص." و"ر. ح."، تطوّر إلى إطلاق نار من قبل أحد الطرفين على خلفية خلاف حول أفضلية مرور، من دون تسجيل أي إصابات. وقد لاذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادثة، فيما تستمر الملاحقة لتوقيف الفاعل.
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