مداهمات واحتجاجات.. ماذا يجري في بلدة العبودية؟

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قطع عدد من شبان بلدة العبودية في ، الذي يربط بسوريا عبر إشعال ، احتجاجاً على مداهمات أمنية ومصادرة "فان" محمل فاكهة يتم تهريبه على احد المعابر.وكانت أسفرت المداهمات عن مصادرة كميات كبيرة من والفواكه المهربة من الداخل السوري.