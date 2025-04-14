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لبنان

مداهمات واحتجاجات.. ماذا يجري في بلدة العبودية؟

Lebanon 24
14-04-2025 | 15:12
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قطع عدد من شبان بلدة العبودية في عكار، الطريق الدولي الذي يربط لبنان بسوريا عبر إشعال الإطارات، احتجاجاً على مداهمات أمنية ومصادرة "فان" محمل فاكهة يتم تهريبه على  احد المعابر.
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وكانت أسفرت المداهمات عن مصادرة كميات كبيرة من والفواكه المهربة من الداخل السوري.
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