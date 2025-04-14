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لبنان

لغط

Lebanon 24
14-04-2025 | 17:15
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يدور لغطٌ حول مشروع قانون أُقرَّ مؤخراً، وتتداخل في اللغط حسابات الصلاحيات والمواقع الجديدة في النظام المالي والمصرفي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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