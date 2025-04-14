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لبنان

شكاوى متكاثرة

Lebanon 24
14-04-2025 | 17:30
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تتكاثر الشكاوى في مناطق جنوبية في تأخير معاملات، بعضها يتعلق بالأحوال الشخصية، وبعضها بقضايا عقارية، وهي عالقة غالباً بين جهات معنية في مؤسسات الدولة والقضاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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