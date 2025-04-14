شكاوى متكاثرة

تتكاثر الشكاوى في مناطق جنوبية في معاملات، بعضها يتعلق بالأحوال الشخصية، وبعضها بقضايا عقارية، وهي عالقة غالباً بين جهات معنية في والقضاء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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