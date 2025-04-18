Advertisement

مرت العلاقة بين وحزب الله بفترة عصيبة بعد انتهاء ولاية الرئيس . فخلال سنوات بين الطرفين، كان يحظى بدعم سياسي وانتخابي واضح من الحزب، بلغ ذروته في الاستحقاقات النيابية والرئاسية. لكن ما إن ولاية عون، حتى تبنى التيار خطابًا مغايرًا، يهدف إلى كسب الرأي العام المسيحي عبر التمايز عن ، خاصة في ظل الضغط الدولي والإقليمي على هذا التحالف. ظنّ التيار أنه قادر على بناء حيثية سياسية مستقلة، وربما أقرب إلى الدول الخليجية والغرب، لكنه اصطدم بجدار الواقع.فمحاولات التقارب مع قوى أخرى لم تنجح، لا داخليًا ولا خارجيًا. لم يحصل على ما كان يطمح إليه، سواء على صعيد رئاسة الجمهورية أو على مستوى استعادة التأثير المسيحي الذي بدأ يتآكل. أما حزب الله، فكان في موقع ، ممتنعًا عن الدخول في صدام مباشر، لكنه في الوقت نفسه أوقف الهدايا السياسية التي كان يمنحها للتيار في الانتخابات وفي توزيع الحصص السياسية.القطيعة تكرّست مع ملف تسمية الرئيس نوّاف سلام لرئاسة الحكومة ، ثم في انتخاب رئيس الجمهورية، حيث رفض التيار بمرشح الحزب . ثم جاءت الحرب الأخيرة على في أيلول، لتزيد من تباعد الطرفين، إذ أصر التيار على خطاب "التمايز" حتى في لحظة مواجهة.لكن الانتخابات البلدية الحالية أعادت خلط الأوراق. حبث سجل تنسيق انتخابي في عدة مناطق بين الحزب والتيار، ما فتح أمام الحديث عن عودة العلاقة. إلا أن الوقائع تشير إلى أن الحزب لا ينوي العودة إلى التحالف القديم بشروطه السابقة. هو اليوم يطمح إلى الحصول على كتلة نيابية أوسع، تشمل نوابا من طوائف مختلفة، ولا يرى مصلحة في منح التيار مقاعد مجانية في مناطق نفوذه.الحزب لا يمانع بناء علاقة إيجابية مع التيار، لكنه يرفض منطق "التحالف الاستراتيجي" الذي يُلزمه بالدفاع عن خيارات التيار أو منحه غطاء دائمًا. ما قد نشهده في المرحلة المقبلة هو تقاطع مصالح انتخابي محدود، لا أكثر. أما العودة إلى العلاقة السابقة، فدونها الكثير من العقبات والشروط الجديدة.