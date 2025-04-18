"أمل وحزب الله" أبرز المتعاونين

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لفت مصدر أمني الى أن عملية إزالة الشعارات الحزبية واللافتات والأعلام من كافة أحياء العاصمة بيروت بجناحيها جاءت سلسة جداً بالتعاون بين كل ومحافظة بيروت وفوج حرس بيروت.وأكد المصدر أنه خلافا لما كان متوقعاً وبكل أمانة وموضوعية، فإن وحركة أمل كانا من أبرز المتعاونين في هذه الحملة التي لم تشهد أي إشكال بعد قرار الحكومة ومحافظة بيروت بإزالة الشعارات الحزبية.المصدر ختم أنه بعد الإنتهاء من الإنتخابات البلدية والإختيارية في العاصمة سيكون هناك حملة جديدة لإزالة اللافتات وصور المرشحين، مع أن القانون واضح من ناحية إلزام المرشحين بنزع الصور عند الإنتهاء من الإنتخابات.