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لبنان

"أمل وحزب الله" أبرز المتعاونين

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
18-04-2025 | 02:15
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لفت مصدر أمني الى أن عملية إزالة الشعارات الحزبية واللافتات والأعلام من كافة أحياء العاصمة بيروت بجناحيها جاءت سلسة جداً بالتعاون بين كل الأجهزة الأمنية ومحافظة بيروت وفوج حرس بيروت.
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وأكد المصدر أنه خلافا لما كان متوقعاً وبكل أمانة وموضوعية، فإن حزب الله وحركة أمل كانا من أبرز المتعاونين في هذه الحملة التي لم تشهد أي إشكال بعد قرار الحكومة ومحافظة بيروت بإزالة الشعارات الحزبية.

المصدر ختم أنه بعد الإنتهاء من الإنتخابات البلدية والإختيارية في العاصمة سيكون هناك حملة جديدة لإزالة اللافتات وصور المرشحين، مع العلم أن القانون واضح من ناحية إلزام المرشحين بنزع الصور عند الإنتهاء من الإنتخابات.
 
المصدر: خاص لبنان 24
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