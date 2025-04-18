"طائرة لبنانية" ساعدت في هروب الأسد.. تفاصيل مفاجئة

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كشفت " "، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة تتعلق بهروب الرئيس السوري السابق من .وذكرت الوكالة أنَّ استخدم طائرة "إمبراير ليغاسي 600" لتهريب الأموال والمقتنيات الثمينة ووثائق سرية لشبكة أعماله من في ، وقد نفذت الطائرة المذكورة 4 رحلات جوية قبيل 48 ساعة من سقوط النظام يوم 8 كانون الأول 2024.ونقلت "رويترز" عن 14 مصدراً مطُلعاً على ما حصل، بينهم موظفو مطارات، وضباط سابقون في والحرس ، وشخص من داخل شبكة أعمال الأسد، أن مدير المكتب المالي والاقتصادي للرئاسة يسار ، صاحب الدور الجوهري في إنشاء شبكة كيانات معقدة استغلها بشار للسيطرة على قطاعات واسعة من الاتصالات والخدمات المصرفية والعقارات والطاقة وغيرها، قام بترتيب استئجار الطائرة المسجلة في غامبيا ورقمها التعريفي "سي 5- إس.كيه. واي" من رجل الأعمال اللبناني محمد لتنفيذ عملية الهروب الكبير.وأشارت "رويترز" إلى أنَّ الطائرة المعروفة بين رجال الأسد باسم "الطائرة "، نقلت حقائب سوداء بها نقد لا يقل عن 500 ألف دولار، بالإضافة إلى وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة، ومحركات أقراص صلبة على معلومات مخابراتية مهمة عن "المجموعة"، وهو الاسم الرمزي الذي استخدمه الأسد ومعاونه إبراهيم للشبكة.وفي وقت مبكر من يوم 8 كانون الأول، وصل مقاتلو إلى دمشق وتوقف مطارها عن العمل، مما دفع الأسد إلى الفرار إلى معقله باللاذقية، بالتنسيق مع القوات الروسية.وفي حين رفض الرئيس السوري أحمد التعليق على هذه الطائرة المعروفة بأنها "الطائرة اللبنانية"، أكد مسؤول كبير في حكومته تهريب الأموال للخارج، مشدداً على أن دمشق عازمة على استعادتها لدعم الذي يعاني تحت وطأة ونقص العملة .