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لبنان

مسيرة لمناسبة الجمعة العظيمة في بعلبك

Lebanon 24
18-04-2025 | 05:06
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انطلقت من أمام كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة عين بورضاي، مسيرة لمناسبة يوم "الجمعة العظيمة"، تلبية لدعوة رئيس أنطش سيدة المعونات المارونية في بعلبك الأب شربل طراد، سلكت الطرق نحو أسواق المدينة، متوقفة في محطات عدة، وصولا إلى أنطش سيدة المعونات في بعلبك، يتقدمها الصليب مجللا بالرايات السوداء.
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وتخللها تلاوة الصلاة التي تحاكي آلام المناسبة "يا ديان الأحياء والأموات، يا من بيدك الثواب والعقاب، فيك نفكر هذا الصباح، ومعك نشعر بما شعرت به من عذاب"، ممهورة بالدعاء والابتهال "ألا احمنا من مسالك ظالميك، فنسلك سبل العدل، نحق الحق، ونبطل الباطل، ونحسن الظن، ونطفئ الاحقاد، وننال في الدنيا رضاك، ويوم الدين رحماك، فنمجدك وأباك وروحك الحي القدوس إلى الابد".
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