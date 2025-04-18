مسيرة لمناسبة الجمعة العظيمة في بعلبك

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انطلقت من أمام القديس جاورجيوس في بلدة ، مسيرة لمناسبة يوم "الجمعة العظيمة"، تلبية لدعوة رئيس أنطش سيدة المعونات في الأب ، سلكت الطرق نحو أسواق المدينة، متوقفة في محطات عدة، وصولا إلى أنطش سيدة المعونات في بعلبك، يتقدمها مجللا بالرايات السوداء.وتخللها تلاوة التي تحاكي آلام المناسبة "يا الأحياء والأموات، يا من بيدك الثواب والعقاب، فيك نفكر هذا الصباح، ومعك نشعر بما شعرت به من عذاب"، ممهورة بالدعاء والابتهال "ألا احمنا من مسالك ظالميك، فنسلك سبل العدل، نحق الحق، ونبطل الباطل، ونحسن الظن، ونطفئ الاحقاد، وننال في رضاك، ويوم الدين ، فنمجدك وأباك وروحك الحي القدوس إلى الابد".