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لبنان

الجمارك: ضبط 12 طناً من المانغا اليمنية وغرامة 3 مليارات ليرة

Lebanon 24
18-04-2025 | 06:55
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أعلنت مديرية الجمارك العامة – مفرزة البحث عن التهريب، وبإشراف وزارة الزراعة، ضبط 12 طناً من فاكهة المانغا المهرّبة من اليمن إلى لبنان بطريقة غير شرعية، في إطار مكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي الوطني، .
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وأظهرت الفحوص، التي أجريت بإشراف الوزارة، احتواء الشحنة على بيض حشرات يُشكّل خطراً على الصحة النباتية، ما استوجب إتلافها وفق الأصول القانونية والمعايير البيئية، وعلى نفقة المخالف. وقد فُرضت على المخالف غرامة قدرها 3 مليارات ليرة لبنانية، أي ضعف قيمة البضاعة، تطبيقاً للقوانين المرعية. ويُذكر أن قيمة الضبطيات خلال أقل من أسبوع تجاوزت 26.6 مليار ليرة.

وأكدت وزارة الزراعة "استمرارها، بالتعاون مع الجمارك والجهات المعنية، في مكافحة التهريب الزراعي"، مشددة على أن "حماية القطاع الزراعي أولوية وطنية لا تهاون فيها".
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