الجمارك: ضبط 12 طناً من المانغا اليمنية وغرامة 3 مليارات ليرة

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أعلنت – مفرزة البحث عن التهريب، وبإشراف ، ضبط 12 طناً من فاكهة المانغا المهرّبة من اليمن إلى بطريقة غير شرعية، في إطار مكافحة التهريب وحماية الإنتاج الزراعي الوطني، .وأظهرت الفحوص، التي أجريت بإشراف ، احتواء الشحنة على بيض حشرات يُشكّل خطراً على الصحة النباتية، ما استوجب إتلافها وفق الأصول القانونية والمعايير البيئية، وعلى نفقة المخالف. وقد فُرضت على المخالف غرامة قدرها 3 مليارات ، أي ضعف قيمة البضاعة، تطبيقاً للقوانين المرعية. ويُذكر أن قيمة الضبطيات خلال أقل من أسبوع تجاوزت 26.6 مليار ليرة.وأكدت وزارة "استمرارها، بالتعاون مع والجهات المعنية، في مكافحة التهريب الزراعي"، مشددة على أن "حماية القطاع الزراعي أولوية وطنية لا تهاون فيها".