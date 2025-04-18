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لبنان

إطلالة لأمين عام "حزب الله" مساء اليوم

Lebanon 24
18-04-2025 | 08:24
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يطل الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في كلمة متلفزة، عند الساعة 8:30 من مساء اليوم الجمعة، يتناول فيها الاوضاع العامة السياسية والاستراتيجية الدفاعية.
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