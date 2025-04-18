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لبنان

طقس عيد الفصح ربيعيّ مستقر

Lebanon 24
18-04-2025 | 08:53
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت غائما بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات وانخفاضها، على الساحل مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار وارتفاع بنسبة الرطوبة. 
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وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خاصة في الداخل وعلى المرتفعات والتي تبدأ بالانخفاض في المناطق الساحلية اعتبارا من يوم غد السبت تحت تأثير كتل هوائية معتدلة.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان  بيروت بين 15 و24 درجة، طرابلس بين 13 و23 درجة، وزحلة بين 9 و22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة خاصة جنوب البلاد. 

السبت: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، وانخفاضها على الساحل مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار وارتفاع بنسبة الرطوبة. 

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها على الجبال وفي الداخل.


-الحرارة على الساحل من 11 إلى 24 درجة، فوق الجبال من 9 إلى 25 درجة، في الداخل من 10 إلى 39 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و45 كم/س.

- الانقشاع: جيد.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و75 %.

- حال البحر: مائج.   حرارة سطح الماء: 19°م.

- الضغط الجوي: 1018 HPA  أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,06   ساعة غروب الشمس: 19,11
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