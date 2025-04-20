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مقدمة تلفزيون "أل بي سي"فصح ... لم يمر الفصح على خير في الجنوب، إذ إستهدفته بأكثرَ من ، ما أدى إلى سقوط ثلاثةِ مواطنين، في كوثرية السياد وفي حولا. وإستهدفت الغاراتُ أيضًا إقليم التفاح وتحديدًا وجبل صافي وسجد. كما أن انفجارًا وقع على طريق عام بريقع- القصيبة، النبطية، أدّى إلى اشتعال آلية للجيش اللبناني محمّلة ذخائر، أثناء نقلِها الى وجهةٍ لم يحددها الجيش، الذي أعلن أنه يجري تحقيقاتٍ في الحادث، ما أدى إلى سقوط ثلاثةِ شهداءَ للجيش.ونقلت القناة 12 الأسرائيلية عن مسؤول أمني قولَه: نستهدف بنيةً تحتية ومنصاتِ إطلاقِ صواريخ لحزب الله، وسيكون هذا اليوم مهما جدا على صعيد الهجمات في .وفي الجنوب أيضًا ، دهم الجيش اللبناني شقة في منطقة صيدا الزهراني وضبط عددا من الصواريخ بالاضافة الى منصات واعتقال متورطين. ويقول الجيش إن العمليةَ تمت نتيجة الرصد والتحقيقات، ومعلومات عن التحضير لعمليةٍ جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.في ملف مرتبط، سجالُ السلاح مستمر، فبعد أسبوعٍ من سلسلةِ مواقف لقياديين بارزين في ، بدءًا من الشيخ نعيم قاسم وصولًا إلى الحاج وفيق صفا، وبعد صمتٍ رسمي على هذه المواقف، ردَّ رئيس الجمهورية جوزاف عون، من بكركي، على هامشِ مشاركتِه في قداس الفصح، فجاء موقفـُه وفق التدرج التالي:عندما تحدثت في خطاب القسم عن حصرية السلاح، لم اقل ذلك لمجرد ، بل لأنني على قناعة بأن اللبنانيين لا يريدون الحرب، ولم يعد بإمكانهم ان يتحملوا الحرب.لا أحد يتحدث معي عن توقيت ولا عن ضغوطات، فحصر السلاح تحدثنا عنه في خطاب القسم، وسننفذه وقد اتُخذ القرار بشأنه.أيُ موضوعٍ خلافي في الداخل اللبنانيّ لا يقارَب الا بالتحاور والتواصل وبالمنطق التصالحي وليس التصادمي وإلا سنأخذ لبنان الى الخراب.واضحٌ من الرئيس لأنه استخدم أكثر من مرة كلمة " حصرية " السلاح و" حصر" السلاح ، وذكَّر بأن هذه الكلمة استخدمها في خطاب القسم. وجاء هذا التوضيح ردًا على مَن اعتبروا ان الرئيس تحدث في خطاب القسم عن " حصرية السلاح". لافتٌ أن رئيس الجمهورية يقارب في كل تصريحٍ موقفَه من الفساد ، فقال: "أهم معركة لنا في الداخل هي محاربة الفساد".**************مقدمة تلفزيون "الجديد"لا يأخذ القتلُ الاسرائيلي اجازةَ اعياد وهو الذي يملك اجازة ًبالموت منذ تسليم السيد المسيح الى الرومان قبل الفي عام . وعملاً بمبدأ اضطهادِ الانبياء والابرياء فان الاسرائيلي نزع عن أرضِ المهدِ والقيامة اليوم مظاهرَ الفصح المجيد وقَطَّعَ اوصال َ المدن بحيث تعذر على مسيحيي فلسطين وخصوصا في الضفة الوصول إلى القدس لإحياء العيد في كنيسة القيامة وعمومِ كنائس بيتَ لحم . عاشت فلسطين نزيفاً جديداً في يوم ٍللرجاء والاحتفالِ بالقيامة المجيدة .. وعمّ الحزنُ اجراسَها وامتدت حبالُ القتل الى لبنان .. البلادِ الواقعة على حدِّ الاستنزاف والتعديات اليومية . وفي نهارٍ يسجله التاريخ والاديان السماوية انه لله .. وللاحتفاءِ بعيدٍ جمع هذا العام كلَ الطوائف المسيحية تحت فصحٍ واحد قررت اسرائيل التنكيلَ بالعيد وفرحتِه وشمسِه وقداديسِ كنائِسه ..ونفذت سلسلةَ اعتداءاتٍ في الجنوب من ارنون الشقيف الى كوثرية السياد صعوداً نحو حولا وصولاً الى اقليم التفاح واعلن جيشُ الإحتلال انه هاجم حسين علي نصر من حزب الله وادعى انه مسؤول ٌعن تهريب وسائلَ قتاليةٍ وأموالٍ الى داخل لبنان لإعمار قدراتِ الحزب . والحادثة الدموية وقعت في بلدة بريقع النبطية واعلنت قيادةُ الجيش عن استشهاد ِضابطٍ وعسكريين اثنين واصابةِ عددٍ من المواطنين نتيجةَ انفجارِ ذخائرَ في اثناء نقلها داخل َآليةٍ عسكرية وقدم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التعازي بشهداء الجيش الثلاثة الذين قال انهم سقطوا في اثناء تأديتِهم مَهمتَهم في حفظ الامن والاستقرار وإبعادِ الخطر ِعن المواطنين وسكان القرى الجنوبية وقال الرئيس عون "إن الجيش الذي اقسم رجالُه على يمين الشرف والتضحية والوفاء يُكرِس بدمائِه القسمَ من اجل لبنان واللبنانيين وهذه التضحية اقترنت في اليوم نفسِه بالاحترافية عندما احبطت مديرية ُالمخابرات عملية ً جديدة لإطلاق صواريخ َباتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ونتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة دهمت دوريةٌ من المديرية تؤازرها وحدةٌ من الجيش شقة ًفي منطقة صيدا - الزهراني وضبطت عددًا من الصواريخ والمنصات المخصصة لها، وأوقفت عدةَ أشخاص متورطين في العملية.. نوّه رئيس الحكومة نواف سلام بالعملية الاستباقية وأهاب بالاجهزة مواصلةَ كل ِالجهود لمنعِ أيِ عمليات ٍعبثية من خلال التركيز على الأمن الاستباقي لإحباط المخططات المشبوهة التي تسعى إلى توريط لبنان بالمزيد من .واختلاطُ دماء الجيش مع انضباطيةِ قيادتِه وضباطِه وعسكريه معطوفاً على تكرار الدولة مع كل طلعةِ صباح عن الالتزام بتطبيق القرار 1701 وعدمِ تسجيلِ اي خروقاتٍ من الجانب اللبناني او المقاومة .. كلُها عوامل ُ تؤهل للانتقال من مرحلةِ البيانات الى لغةٍ ثانية تُقدم للطرف المفترض انه راع ووسيط وهذه الرعاية تفترض اجراء صيانة للاتفاق الذي تصب اسرائيل عليه النار بما يُحرج لبنان الرسمي الذي يجهد لوضع السلاح على طاولة النقاش.*************مقدمة تلفزيون "أو تي في"لا تزال المفاوضات الاميركية-الايرانية الاطار الاوسع للتطورات والاحداث في المنطقة عموما ولبنان خصوصا، وفي هذا السياق تتجه الانظار الى بدء المفاوضات التقنية الاربعاء المقبل، ثم الجولة التفاوضية الثالثة السبت الذي يليه في عُمان التي يُجري سلطانها محادثات في موسكو المؤهلة للعب دور في الحل.وفي لبنان يبقى ملف سلاح حزب الله في دائرة الضغوط والضوء، بين المنادين بنزعه بالقوة من جهة، ورئيس الجمهورية المنادي بالحوار من جهة ، حيث جدد من بكركي اليوم، تأكيد ضرورة حصر السلاح في يد الدولة لكن مع تشديده على الحوار سبيلا لذلك.وفي الموازاة، كانت الخروقات الاسرائيلية تتكرر في الجنوب، حيث نفذت الطائرات العديد من الغارات التي استهدفت قرى النبطية ومرتفعات إقليم التفاح، ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى، في وقت دفع الجيش اللبناني ضريبة الدم من جديد في بلدة بريقع، بعد انفجار ذخائر غير منفجرة كانت تنقلها إحدى الآليات، بالتوازي مع تمكنه من إحباط محاولة لإطلاق صواريخ من لبنان، بعد مداهمة لمديرية المخابرات في الزهراني.وفي غضون ذلك، تتكاثر الشكوك حول مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في ضوء فشل السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى اللحظة في اقرار القوانين المطلوبة بصيغتها النهائية، وابرزها على الاقل السرية المصرفية واصلاح القطاع المصرفي.تبقى اشارة اخيرا الى ان نهاية الجاري ستشهد احياء الذكرى العشرين لانسحاب الجيش السوري من لبنان خلال نشاط من تنظيم الخامسة عصر السبت المقبل في 26 نيسان، سيتخلله التشديد على وجوب العمل لمنع استبدال الاحتلال العسكري بالنزوح السوري.*************مقدمة تلفزيون "أن بي أن"فصح مجيد. لبنان أحيا العيد هذه السنة موحـدًا الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الشرقي والغربي.هذه المصادفة أضفت على الفصح مشهدًا جامعـًا إلى جانب نفحات تفاؤل منشأها إجراءات ترميم الواقع السياسي والمؤسساتي في لبنان. لكن لبنان الذي يحتاج إلى قيامة جديدة تنغـّص عيده في المقابل منغـِّصات عديدة أخطرها العدوان الذي يتخذ أوجهـًا عدة.أحد هذه الأوجه الاغتيالات وجديدها واستهداف مسيّرة معادية اليوم سيارة في كوثرية السياد ما أدى إلى سقوط شهيد كما سقط شهيد في غارة مماثلة على غرف جاهزة في حولا كذلك نفذ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات على منطقة اقليم التفاح وجبل صافي وأطراف أرنون سـُمع دوي انفجاراتها في مختلف مناطق الجنوب.هذه الاعتداءات جاءت فيما واصل الجيش اللبناني تحرياته بشأن عمليتي إطلاق صواريخ من الجنوب في الآونة الأخيرة وأعلنت قيادته اليوم ان مديرية المخابرات أحبطت محاولة إطلاق جديدة بعد دهمها شقة في صيدا - الزهراني حيث ضبطت عددًا من الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها وأوقفت متورطين في العملية.أما سلاح المقاومة فكان اليوم محور مقاربة هادئة عبـّر عنها الرئيس جوزف عون خلال زيارته بكركي مهنئـًا بالعيد.وردًا على أسئلة الصحافيين أكد رئيس الجمهورية أن اي موضوع خلافي لا يقارَب إلا بمنطق تصالحي وبالتواصل مع المعنيين بطريقة هادئة ومسؤولة. وقال عون إن قرار حصرية السلاح ورد في خطاب القسم وسننفذه لكننا ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ.ظروف إيجابية أحاطت بالمفاوضات الإيرانية - الأميركية في جولتها الثانية التي عـُقدت في روما. فقد خرج المفاوضون باتفاق على الانتقال إلى مستوى الخبراء الذين يعقدون إجتماعـًا فنيـًا الأربعاء المقبل في العاصمة الإيطالية قبل ان تلتئم الجولة الثالثة في سلطنة عـُمان. ويرجح ان يضع الخبراء خلال اجتماعهم المزمع إطار عمل لمفاوضات بشأن اتفاق نووي محتمل. وبعد التصريحات الرسمية الإيرانية التي وصفت أجواء الجولة الثانية بأنها بناءة أكد مسوؤل أميركي رفيع ان وإيران أحرزتا تقدمـًا جيدًا جدًا في مناقشاتهما المباشرة وغير المباشرة على حد تعبيره وهي المفاوضات التي واكبها الشيطان الإسرائيلي عن قـُرب إذ كشف موقع اكسيوس عن وجود وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر امس في محيط مكان الاجتماعات للحصول على تحديث من المبعوث الأميركي إلى ستيف ويتكوف الذي قاد المفاوضات مع الإيراني عباس عراقجي برعاية سلطنة عـُمان.وفي قطاع غزة رعاية إسرائيلية بالحديد والنار للعدوان على البشر والحجر. هناك تلقى جيش الاحتلال في الساعات الأخيرة صفعة مؤلمة خلال عملية بطولية للمقاومة أدت إلى مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين بجروح. وقد اعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو انه على الرغم من التكلفة الباهظة للحرب فإن إسرائيل ليس لديها خيار سوى مواصلة القتال لحين تحقيق النصر على حد تعبيره.***************مقدمة تلفزيون "أم تي في"المسيح قام، حقا قام. وفي يوم القيامة " قامت القيامة" في الجنوب. فالعمليات الاسرائيلية ضد قياديين ميدانيين في حزب الله تكررت ،واستهدفت اليوم نصر الذي زعمت اسرائيل انه من ابرز القياديين اللوجستيين في حزب الله والمسؤول عن تهريب الاسلحة والاموال الى داخل لبنان. اضافة الى ذلك فقد سقط ثلاثة ُ شهداء من الجيش ومدنيين (2) في انفجار جسم من مخلفات الاعتداءات الاسرائيلية في بلدة القصيبة. كما ذكرت القناة 12 الاسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي استهدف بنية ً تحتية ومنصات اطلاق صواريخ لحزب الله، وان هذا اليوم سيكون يوماً مهما جدا على صعيد الهجمات في لبنان. في المقابل، نجحت مديرية المخابرات في الجيش في ضبط خلية في الزهراني تتبع لحماس ، كانت تعِدّ لعملية جديدة من اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل.توازيا، كان رأس الدولة يؤكد من الصرح البطريركي في بكركي ان اللبنانيين لا يريدون الحربَ ولا يريدون ان يسمعوا بذلك ، واضاف الرئيس عون: ان القوات المسلحة الشرعية هي الوحيدة ُ المسؤولة عن سيادة لبنان واستقلاله، وقرارَ حصر السلاح سننفذه.. من جهته ، اعلن رئيس الحكومة نواف سلام ان الدولة وحدها صاحبة ُ قرار الحرب والسلم، وهي الجهة المخولة امتلاكَ السلاح.اقليمياً، الانظار مشدودة الى الجلسة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وايران التي تـنعقد السبت المقبل في سلطنة عُمان. والواضح ان الجولتين الاولى والثانية حققـتا تقدماً ، والكلام اضحى اكثر وضوحاً بشأن الهدف النهائي من المحادثات. اذ ان سلطنة عمان ، الوسيط َ بين الطرفين، اعلنت ان الهدف هو الوصولُ الى اتفاق يضمن خلو ايران من الاسلحة النووية . فهل ستسلم ايران ورقـتَها النووية ، كما سلمت ورقة َ الاذرع ، ام انها لا تزال تراهن على عامل الوقت وسياسة النفـَس لاجهاض المسعى الاميركي؟ البداية من بكركي حيث مظلتان رسمية ٌوروحية لقيامة لبنان. فالرئيس عون حضر القداس الفصحيَ الاول كرئيس للجمهورية واكد : لم اتحدث عن حصرية السلاح لمجرد الكلام. بل سأنفّذ، لكن لا تقيّدوني بمُهل او ضغوط.