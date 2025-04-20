بيان لبكركي حول وضع البطريرك الراعي.. هذا ما جاء فيه

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في مستهل الاحتفال بالذبيحة الالهية بمناسبة عيد عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في ٢٠ نيسان ٢٠٢٥ في القيامة في الصرح البطريركي في بكركي بحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد وعقيلته والمؤمنين، تعرض غبطة البطريرك الكردينال لكسر في الورك اثر تعثره بثوبه في خلال صعوده الى المذبح. صدر عن مكتب الإعلام في الكرسي البطريركي – ، البيان الآتي:في مستهل الاحتفال بالذبيحة الالهية بمناسبة عيد عند العاشرة من قبل ظهر اليوم في ٢٠ نيسان ٢٠٢٥ في القيامة في الصرح البطريركي في بكركي بحضور فخامة رئيس الجمهورية العماد وعقيلته والمؤمنين، تعرض غبطة البطريرك الكردينال لكسر في الورك اثر تعثره بثوبه في خلال صعوده الى المذبح.

وفي ختام القداس تم نقل صاحب الغبطة الى مستشفى اوتيل ديو الجامعي حيث خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح.

البطريرك اذ يشكر ادارة المستشفى والطاقم الطبي على اهتمامهم، والمؤمنين والمحبين الذين رفعوا الصلوات على نيته، وحضروا واتصلوا للاطمئنان عليه، يسأل الله ان يمنحهم جميعا ويمنح والراحة والخلاص من الاوجاع، ويغدق عليهم نعمه المباركة.