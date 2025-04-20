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لبنان

الجيش يحبط عملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

Lebanon 24
20-04-2025 | 23:09
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أحبط الجيش عملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وأفاد بيان صادر عن الجيش بأنه «نتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأضاف: «على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية، تؤازرها وحدة من الجيش، شقة في منطقة صيدا - الزهراني، وضبطت عدداً من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية».
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وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن خلية الصواريخ التي ضبطها الجيش في الزهراني تتبع لحركة حماس.
 وعلى الصعيد الميداني أيضا حصل انفجار على طريق عام بريقع- القصيبة، قضاء النبطية، أدّى إلى اشتعال آلية للجيش محمّلة بذخائر من مخلّفات الحرب الإسرائيلية، فيما لم يتّضح بعد سبب الانفجار إن كان ناجماً عن غارة إسرائيلية أو عطل تقني. وأكد الدفاع المدني اللبناني  "سقوط 4 شهداء و4 جرحى في انفجار جسم من مخلفات العدوان داخل آلية عسكرية في بلدة القصيبة".
 وصعد الجيش الاسرائيلي عملياته بشكل لافت امس فشن غارة بصاروخين على بلدة حولا، ما أدى الى سقوط قتيل جراء إستهداف غرفة جاهزة.
 واستهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه، سيارة في بلدة كوثرية السياد الشرقية، في قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل حسين نصر من بلدة حاروف وسقوط جريحين، بحسب ما أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان. ولاحقا، اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم في وقت سابق الأحد، منطقة في جنوب لبنان وقضى على حسين علي نصر والذي شغل منصب نائب قائد الوحدة 4400 في "حزب الله" وكان مسؤولا عن تهريب الأسلحة والأموال من إيران إلى لبنان.
 
كما شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي عصرا سلسلة غارات مستهدفا جبل الرفيع وتلة مليتا في مرتفعات اقليم التفاح . وتعرضت منطقة بصليا عند اطراف جباع لغارة جوية اسرائيلية. وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على سجد واللويزة وجبل صافي في جبل الريحان في منطقة جزين. 
 
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