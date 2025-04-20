الجيش يحبط عملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

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أحبط الجيش عملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه ، وأفاد بيان صادر عن الجيش بأنه «نتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة». وأضاف: «على أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية، تؤازرها وحدة من الجيش، شقة في منطقة - الزهراني، وضبطت عدداً من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية».وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن خلية الصواريخ التي ضبطها الجيش في الزهراني تتبع لحركة .وعلى الصعيد الميداني أيضا حصل انفجار على طريق عام بريقع- القصيبة، النبطية، أدّى إلى اشتعال آلية للجيش محمّلة بذخائر من مخلّفات الحرب ، فيما لم يتّضح بعد سبب الانفجار إن كان ناجماً عن إسرائيلية أو عطل تقني. وأكد الدفاع المدني اللبناني "سقوط 4 و4 جرحى في انفجار جسم من مخلفات العدوان داخل آلية عسكرية في بلدة القصيبة".وصعد الجيش الاسرائيلي عملياته بشكل لافت امس فشن غارة بصاروخين على بلدة حولا، ما أدى الى سقوط قتيل جراء إستهداف غرفة جاهزة.واستهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه، سيارة في بلدة كوثرية السياد الشرقية، في قضاء صيدا، ما أدى إلى مقتل نصر من بلدة حاروف وسقوط جريحين، بحسب ما أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان. ولاحقا، اعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، أن جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم في وقت سابق الأحد، منطقة في جنوب وقضى على نصر والذي شغل منصب نائب قائد 4400 في "حزب الله" وكان مسؤولا عن تهريب الأسلحة والأموال من إلى لبنان.كما شنّ الطيران الاسرائيلي عصرا غارات مستهدفا جبل الرفيع وتلة في مرتفعات اقليم التفاح . وتعرضت منطقة بصليا عند اطراف جباع لغارة جوية اسرائيلية. وشن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على سجد واللويزة وجبل في جبل في منطقة جزين.