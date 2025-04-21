"التيار" يريد التفاوض...

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بدأ مساعي فعلية لفتح باب التفاوض الجدي مع ، بهدف إعادة بناء التفاهم الانتخابي بينهما تحضيرًا للانتخابات النيابية المقبلة. إلا أن هذه المفاوضات، بحسب المصادر نفسها، ما زالت في مراحلها الأولية، ويبدو أنها لن تأخذ طابعًا جديًا قبل انتهاء الاستحقاق البلدي، الذي تترقبه كل كمرحلة قياس لقوتها التمثيلية.في المقابل، يتريث حزب الله في اتخاذ أي قرار نهائي، مفضلًا الانتظار لرؤية الاتجاهات على الأرض، وسط نقاش داخلي حول جدوى إعادة بشروط قديمة، وتحديدًا حول ما إذا كان من المجدي منح نوابًا "مجانا" مرة أخرى، كما حصل في دورات سابقة. الكبير داخل بيئة الحزب لم يعد عن التفاهم، بل عن كلفته السياسية وجدواه في ظل المتغييرات الحالية.