سماع أصوات انفجارات في البقاع.. هذا مصدرها

تُسمع أصوات انفجارات في السلسلة الشرقية مصدرها تفجير مخلفات الحرب على ، حيث تعمل قوة من الجيش على تفحير ذخائر غير منفجرة في حقول رماية تدريب في مرتفعات شرقي ، وفق ما أفادت مندوبة " ".

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