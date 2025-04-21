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لبنان

سماع أصوات انفجارات في البقاع.. هذا مصدرها

Lebanon 24
21-04-2025 | 01:48
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تُسمع أصوات انفجارات في السلسلة الشرقية مصدرها تفجير مخلفات الحرب الإسرائيلية على البقاع، حيث تعمل قوة من الجيش على تفحير ذخائر غير منفجرة في حقول رماية تدريب في مرتفعات الطيبة شرقي بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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