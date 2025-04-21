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لبنان

اشكالات يومية في زحلة بسبب "مدرستين مختلفتين"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-04-2025 | 02:15
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قال مصدر مطلع في مدينة زحلة الى أن جهتين متحالفتين على لائحة واحدة في الانتخابات البلدية تنشب بينهما يومياً إشكالات على خلفية إدارة المعركة، حيث أنهما من "مدرستين مختلفتين" في إدارة الماكينات الإنتخابية للمعركة وخاصةً على صعيد الصرف الإنتخابي، وأن هذه الخلافات كادت أن تصل الى "الطلاق".
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واشار المصدر الى ان هذا الامر  أدى الى فصل الماكينات الإنتخابية وخاصةً على الصعيد المالي لتدارك الموضوع وعدم نشوب خلافات جديدة في الفترة الممتدة حتى الثامن عشر من أيار تاريخ الإستحقاق البلدي في البقاع .
المصدر: لبنان 24
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