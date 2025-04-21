اشكالات يومية في زحلة بسبب "مدرستين مختلفتين"

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قال مصدر مطلع في الى أن جهتين متحالفتين على لائحة واحدة في تنشب بينهما يومياً إشكالات على خلفية إدارة المعركة، حيث أنهما من "مدرستين مختلفتين" في إدارة الماكينات الإنتخابية للمعركة وخاصةً على صعيد الإنتخابي، وأن هذه الخلافات كادت أن تصل الى "الطلاق".واشار المصدر الى ان هذا الامر أدى الى فصل الماكينات الإنتخابية وخاصةً على الصعيد المالي لتدارك الموضوع وعدم نشوب خلافات جديدة في الفترة الممتدة حتى الثامن عشر من أيار تاريخ الإستحقاق البلدي في .