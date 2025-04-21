21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البطريرك ميناسيان ينعى البابا فرنسيس: كان صورة حية للراعي الصالح
Lebanon 24
21-04-2025
|
04:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعى صاحب الغبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن
الكاثوليك
، انتقال قداسة
البابا فرنسيس
إلى بيت الآب
السماوي
، مستشهداً بكلمات القديس
بولس
الرسول في رسالته الثانية إلى تيموتاوس:
Advertisement
"قَدْ جَاهَدْتُ الْجِهَادَ الْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ السَّعْيَ، حَفِظْتُ الإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ الْبِرِّ، الَّذِي يَهَبُهُ لِي فِي ذلِكَ الْيَوْمِ، الرَّبُّ الدَّيَّانُ الْعَادِلُ" (٢ تيموتاوس ٤).
لقد خدم قداسته الكنيسة
الجامعة
بأمانة ومحبة وتواضع، وكان صورة حية للراعي
الصالح
، حاملاً همّ الفقراء، وناطقاً بالسلام، ومجسّداً لرحمة الله في عالم متعطش للرجاء. عاش صلاته، وعلّم بالقدوة، وسار بتواضع في درب
الرب
، مؤمناً بوعد المخلّص القائم من بين الأموات:
"إنني ذاهب لأعد لكم مكاناً، لتكونوا أنتم أيضاً حيث أكون أنا والآب والروح
القدس
" (يوحنا ١٤: ٢).
وتقدم البطريرك ميناسيان بتعازيه القلبية إلى الكنيسة
الكاثوليكية
جمعاء، وإلى الكرادلة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين في العالم أجمع، سائلاً الرب أن يسكب تعزياته في قلوب الجميع، ويمنح راحة أبدية لنفس قداسته في حضرة الثالوث القدوس.
مواضيع ذات صلة
البطريرك ميناسيان يدعو للقاء صلاة من أجل صحة البابا فرنسيس
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان يدعو للقاء صلاة من أجل صحة البابا فرنسيس
21/04/2025 14:12:20
21/04/2025 14:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسيون ورجال دين ينعون البابا فرنسيس: كان رسولاً للسلام والعدالة
Lebanon 24
سياسيون ورجال دين ينعون البابا فرنسيس: كان رسولاً للسلام والعدالة
21/04/2025 14:12:20
21/04/2025 14:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي نعى البابا فرنسيس: لبنان خسر راعياً وصديقاً وقامة إنسانية مميزة
Lebanon 24
ميقاتي نعى البابا فرنسيس: لبنان خسر راعياً وصديقاً وقامة إنسانية مميزة
21/04/2025 14:12:20
21/04/2025 14:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان: لقد حان الوقت لخدمة وطننا لبنان الذي لا يزال يعاني عذاب الصليب
Lebanon 24
البطريرك ميناسيان: لقد حان الوقت لخدمة وطننا لبنان الذي لا يزال يعاني عذاب الصليب
21/04/2025 14:12:20
21/04/2025 14:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميقاتي نعى البابا فرنسيس: لبنان خسر راعياً وصديقاً وقامة إنسانية مميزة
Lebanon 24
ميقاتي نعى البابا فرنسيس: لبنان خسر راعياً وصديقاً وقامة إنسانية مميزة
04:56 | 2025-04-21
21/04/2025 04:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني نعى البابا فرنسيس: حملت لبنان في عقلك وقلبك وصلاتك!
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني نعى البابا فرنسيس: حملت لبنان في عقلك وقلبك وصلاتك!
07:03 | 2025-04-21
21/04/2025 07:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
سياسيون ورجال دين ينعون البابا فرنسيس: كان رسولاً للسلام والعدالة
Lebanon 24
سياسيون ورجال دين ينعون البابا فرنسيس: كان رسولاً للسلام والعدالة
06:52 | 2025-04-21
21/04/2025 06:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بري نعى البابا فرنسيس: رحل وقلبه مع فلسطين ولبنان
Lebanon 24
بري نعى البابا فرنسيس: رحل وقلبه مع فلسطين ولبنان
06:38 | 2025-04-21
21/04/2025 06:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضاحية والبقاع.. من أوقفت "مخابرات الجيش"؟
Lebanon 24
في الضاحية والبقاع.. من أوقفت "مخابرات الجيش"؟
06:01 | 2025-04-21
21/04/2025 06:01:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قانون إصلاح المصارف ينصف صغار المودعين ويقلق كبارهم.. خبير يقرأ في إيجابياته وسلبياته
Lebanon 24
قانون إصلاح المصارف ينصف صغار المودعين ويقلق كبارهم.. خبير يقرأ في إيجابياته وسلبياته
09:29 | 2025-04-20
20/04/2025 09:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من بينهم ملازم... هؤلاء هم شهداء الجيش الذين سقطوا في القصيبة - بريقع
Lebanon 24
من بينهم ملازم... هؤلاء هم شهداء الجيش الذين سقطوا في القصيبة - بريقع
07:42 | 2025-04-20
20/04/2025 07:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما عندي حدا".. نادين نسيب نجيم تبكي بحرقة وتُثير قلق الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
"ما عندي حدا".. نادين نسيب نجيم تبكي بحرقة وتُثير قلق الجمهور (فيديو)
23:15 | 2025-04-20
20/04/2025 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يُعاني من 6 كسور ونزيف في الرئة.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع (صورة)
Lebanon 24
يُعاني من 6 كسور ونزيف في الرئة.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع (صورة)
02:33 | 2025-04-21
21/04/2025 02:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات تلوّح بضربة عسكرية… وحزب الله يرفع السقف
Lebanon 24
تحذيرات تلوّح بضربة عسكرية… وحزب الله يرفع السقف
10:30 | 2025-04-20
20/04/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:56 | 2025-04-21
ميقاتي نعى البابا فرنسيس: لبنان خسر راعياً وصديقاً وقامة إنسانية مميزة
07:03 | 2025-04-21
ملتقى التأثير المدني نعى البابا فرنسيس: حملت لبنان في عقلك وقلبك وصلاتك!
06:52 | 2025-04-21
سياسيون ورجال دين ينعون البابا فرنسيس: كان رسولاً للسلام والعدالة
06:38 | 2025-04-21
بري نعى البابا فرنسيس: رحل وقلبه مع فلسطين ولبنان
06:01 | 2025-04-21
في الضاحية والبقاع.. من أوقفت "مخابرات الجيش"؟
06:00 | 2025-04-21
تسليم السلاح قيد التواصل المرن.. آلية واضحة تبحث لحسم الملف
فيديو
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
Lebanon 24
ميقاتي: الحل للوضع في الجنوب بتشكيل لجنة أمنية قانونية لتثبيت اتفاق الهدنة ونقاط الحدود
01:00 | 2025-04-15
21/04/2025 14:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو)
Lebanon 24
نجا من الموت بأعجوبة.. إعلامي لبناني شهير يعترف بأنه كان سببًا في فقدان إنسانة حياتها (فيديو)
04:17 | 2025-04-14
21/04/2025 14:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
جويس عقيقي تتمنى مُقابلة بشار الأسد لهذا السبب.. وهذا ما قالته عن ترك هشام حداد محطة الـ MTV (فيديو)
Lebanon 24
جويس عقيقي تتمنى مُقابلة بشار الأسد لهذا السبب.. وهذا ما قالته عن ترك هشام حداد محطة الـ MTV (فيديو)
01:42 | 2025-04-12
21/04/2025 14:12:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24