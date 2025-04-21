البطريرك ميناسيان ينعى البابا فرنسيس: كان صورة حية للراعي الصالح

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نعى صاحب الغبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن ، انتقال قداسة إلى بيت الآب ، مستشهداً بكلمات القديس الرسول في رسالته الثانية إلى تيموتاوس:"قَدْ جَاهَدْتُ الْجِهَادَ الْحَسَنَ، أَكْمَلْتُ السَّعْيَ، حَفِظْتُ الإِيمَانَ، وَأَخِيرًا قَدْ وُضِعَ لِي إِكْلِيلُ الْبِرِّ، الَّذِي يَهَبُهُ لِي فِي ذلِكَ الْيَوْمِ، الرَّبُّ الدَّيَّانُ الْعَادِلُ" (٢ تيموتاوس ٤).لقد خدم قداسته الكنيسة بأمانة ومحبة وتواضع، وكان صورة حية للراعي ، حاملاً همّ الفقراء، وناطقاً بالسلام، ومجسّداً لرحمة الله في عالم متعطش للرجاء. عاش صلاته، وعلّم بالقدوة، وسار بتواضع في درب ، مؤمناً بوعد المخلّص القائم من بين الأموات:"إنني ذاهب لأعد لكم مكاناً، لتكونوا أنتم أيضاً حيث أكون أنا والآب والروح " (يوحنا ١٤: ٢).وتقدم البطريرك ميناسيان بتعازيه القلبية إلى الكنيسة جمعاء، وإلى الكرادلة والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين في العالم أجمع، سائلاً الرب أن يسكب تعزياته في قلوب الجميع، ويمنح راحة أبدية لنفس قداسته في حضرة الثالوث القدوس.