غداً الخميس.. لائحة "نهضة جونية" تعلن أسماء مرشحيها وتطلق برنامجها الإنتخابي

تدعوكم لائحة "نهضة " لإطلاق برنامجها الإنتخابي والإعلان عن الأعضاء المرشحين.

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- الزمان: الخميس، 24 نيسان، الساعة 6 مساءً

- المكان: Hayali Bay - جونيه