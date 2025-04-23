عن تسليم سلاح حزب الله... السفير الإيراني: نلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون

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أكّد السفير الايراني في أنه تبلغ استدعاء بشأن تغريداته بشأن قائلاً: "اعتذرت عن الحضور اليوم ولم يحدد لي بعد موعداً آخر".عن تسليم سلاح حزب الله، أشار أماني في حديث لقناة "الجديد" إلى أن "نلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون".وقال إن جهاز البيجر الذي انفجر به كان موجوداً في مكتبه والغرض منه كان التحذير من أي هجوم.