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لبنان

عن تسليم سلاح حزب الله... السفير الإيراني: نلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون

Lebanon 24
23-04-2025 | 04:18
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أكّد السفير الايراني  في لبنان مجتبى أماني أنه تبلغ استدعاء وزارة الخارجية اللبنانية بشأن تغريداته بشأن سلاح حزب الله قائلاً: "اعتذرت عن الحضور اليوم ولم يحدد لي بعد موعداً آخر".
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عن تسليم سلاح حزب الله، أشار أماني في حديث لقناة "الجديد" إلى أن "نلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون".

وقال إن جهاز البيجر الذي انفجر به كان موجوداً في مكتبه والغرض منه كان التحذير من أي هجوم.
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